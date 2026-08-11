Какова текущая цена Etherfuse GILTS?

Etherfuse GILTS оценивается в ₽106.244223245216000, за сегодняшний день она изменилась на --%.

Насколько быстро растёт сообщество GILTS?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Etherfuse GILTS?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Etherfuse GILTS в секторе Stablecoins,Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Polygon Ecosystem,Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,Monad Ecosystem,Etherfuse Ecosystem,Tokenized Non-US Government Securities. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов GILTS?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как GILTS соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽107.740620755712000, а ATL — ₽102.503229468976000, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 125026.0 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.