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Топ токенов категории Gotchiverse по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Gotchiverse. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

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Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Aavegotchi
Aavegotchi
GHST
$ 0.04393381
+0.25%
-0.01%
+0.93%
$ 2.32M
$ 22.95K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Gotchiverse и почему они так популярны?
Токены категории Gotchiverse представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 1 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $2.32M.
Какой токен из категории Gotchiverse демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Gotchiverse, отслеживаемых на MEXC, GHST продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на -0.01% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Gotchiverse находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 1 токенов категории Gotchiverse, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Gotchiverse относятся GHST. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Gotchiverse?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Gotchiverse составляет примерно $2.32M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Gotchiverse, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.