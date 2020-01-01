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Топ токенов категории Децентрализованная лотерея по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Децентрализованная лотерея. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
RXR Coin
RXR Coin
RXRC
$ 0.159164
0.00%
-0.00%
-0.75%
$ 6.37M
$ 2.38M
2
League of Traders
League of Traders
LOT
$ 0.0055
-0.44%
-0.47%
-6.74%
$ 2.18M
$ 13.39M
3
PoolTogether
PoolTogether
POOL
$ 0.03385458
0.00%
-0.02%
-9.30%
$ 338.54K
$ 7.53
4
BETRMINT
BETRMINT
BETR
$ 6.54587E-7
+1.48%
-2.30%
-16.97%
$ 64.80K
--
5
Lotry
Lotry
LOTRY
$ 2.66928E-7
0.00%
+0.50%
-4.12%
$ 26.69K
--
6
Jack Potts by Virtuals
Jack Potts by Virtuals
JACK
$ 2.445E-5
0.00%
+0.40%
+0.37%
$ 14.10K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Децентрализованная лотерея и почему они так популярны?
Токены категории Децентрализованная лотерея представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 6 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $8.99M.
Какой токен из категории Децентрализованная лотерея демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Децентрализованная лотерея, отслеживаемых на MEXC, LOTRY продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.50% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Децентрализованная лотерея находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 6 токенов категории Децентрализованная лотерея, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Децентрализованная лотерея относятся RXRC, LOT, POOL. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Децентрализованная лотерея?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Децентрализованная лотерея составляет примерно $8.99M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Децентрализованная лотерея, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.