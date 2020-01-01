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Топ токенов категории Экосистема BagsApp по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема BagsApp. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006622
-0.21%
+3.19%
+10.56%
$ 66.30M
$ 128.77M
2
HIVE
HIVE
HIVE
$ 0.04121
0.00%
-2.08%
-0.46%
$ 22.92M
$ 1.80M
3
Fartboy
Fartboy
FARTBOY
$ 0.008476
+0.15%
-2.97%
-6.69%
$ 8.47M
$ 6.70M
4
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2977
-0.34%
+4.00%
-6.50%
$ 4.11M
$ 198.72K
5
Orynth
Orynth
ORY
$ 0.00033634
+0.04%
-0.01%
-8.76%
$ 335.65K
$ 373.80
6
HoldFlow
HoldFlow
HOLD
$ 0.00027164
-0.07%
-0.02%
-3.79%
$ 271.64K
$ 134.66
7
x402 Singularity Layer
x402 Singularity Layer
SGL
$ 0.00022674
+2.90%
0.00%
+45.17%
$ 226.55K
$ 5.21K
8
BUY THE HAT
BUY THE HAT
BTH
$ 0.00016394
-0.09%
-0.02%
+8.00%
$ 160.48K
$ 5.31K
9
Nyan Cat
Nyan Cat
NYAN
$ 0.00014039
+0.03%
+0.00%
-6.59%
$ 140.25K
$ 1.75K
10
p0 Systems
p0 Systems
P0
$ 0.00014065
+1.92%
+0.01%
-32.94%
$ 128.48K
$ 42.95K
11
Symbient Life
Symbient Life
LIFE
$ 0.00010775
-3.16%
-0.36%
+82.91%
$ 107.85K
$ 4.03K
12
FITTED
FITTED
FITTED
$ 5.029E-5
+0.46%
+3.10%
-9.39%
$ 50.29K
--
13
Pentagon Pizza Watch
Pentagon Pizza Watch
PPW
$ 4.825E-5
+0.46%
-2.70%
-1.85%
$ 48.25K
--
14
Gas Town
Gas Town
GAS
$ 4.41E-5
+0.41%
+12.50%
+16.54%
$ 44.09K
--
15
x1xhlol
x1xhlol
X1XHLOL
$ 4.366E-5
+0.48%
-1.90%
-14.83%
$ 43.65K
--
16
Seedless Wallet
Seedless Wallet
SEED
$ 3.808E-5
+1.74%
-8.00%
-9.55%
$ 38.07K
--
17
GABLE
GABLE
GABLE
$ 3.82E-5
+2.06%
-5.30%
+5.35%
$ 36.85K
--
18
SKS Cartoon
SKS Cartoon
SKS
$ 3.38E-5
-11.10%
-31.00%
+4.84%
$ 33.78K
--
19
ELLIE
ELLIE
ELLIE
$ 3.085E-5
+0.46%
-2.80%
-4.04%
$ 30.85K
--
20
rekill
rekill
REKILL
$ 2.306E-5
0.00%
-3.10%
+7.61%
$ 23.05K
--
21
The Roaring Kitty
The Roaring Kitty
TRK
$ 1.723E-5
+0.47%
-14.20%
-15.54%
$ 17.23K
--
22
Free Republic of Verdis
Free Republic of Verdis
VERDIS
$ 1.612E-5
0.00%
-2.20%
-7.30%
$ 16.09K
--
23
Agent Town
Agent Town
AGENTTOWN
$ 1.343E-5
0.00%
+0.80%
+3.15%
$ 13.28K
--
24
Lulu the Ostrich
Lulu the Ostrich
LULU
$ 1.308E-5
+0.46%
0.00%
-1.65%
$ 13.08K
--
25
ASTEROID SHIBA
ASTEROID SHIBA
ASTEROID
$ 0.00005704
+0.12%
+5.96%
-33.31%
--
$ 2.54B
26
EverValue Coin
EverValue Coin
EVA
$ 33.52
-0.18%
-1.79%
-0.94%
--
$ 6.15K
27
Terraport
Terraport
TERRA
$ 0.001911
0.00%
-4.07%
-10.32%
--
$ 15.17K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема BagsApp и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема BagsApp представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 27 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $103.57M.
Какой токен из категории Экосистема BagsApp демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема BagsApp, отслеживаемых на MEXC, GAS продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 12.50% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема BagsApp находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 27 токенов категории Экосистема BagsApp, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема BagsApp относятся DOG, HIVE, FARTBOY. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема BagsApp?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема BagsApp составляет примерно $103.57M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема BagsApp, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.