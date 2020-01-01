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Топ токенов категории Тематика зодиаков по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Тематика зодиаков. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Gemini
Gemini
GEMINI
$ 0.00012405
+0.29%
-0.02%
+18.88%
$ 124.03K
$ 161.11
2
Taurus
Taurus
TAURUS
$ 7.016E-5
-0.33%
-3.90%
-2.53%
$ 70.16K
--
3
Capricorn
Capricorn
CAPRICORN
$ 7.003E-5
-0.33%
-6.80%
-4.86%
$ 70.03K
--
4
Sagittarius
Sagittarius
SAGIT
$ 6.98E-5
-0.31%
-7.30%
-2.84%
$ 69.76K
--
5
Aries
Aries
ARIES
$ 6.901E-5
-0.32%
-4.90%
-0.62%
$ 68.98K
--
6
Scorpio
Scorpio
SCORPIO
$ 6.818E-5
-0.32%
+5.50%
+1.28%
$ 68.18K
--
7
Pisces
Pisces
PISCES
$ 6.784E-5
-0.31%
+2.30%
+0.34%
$ 67.83K
--
8
Cancer
Cancer
CANCER
$ 6.705E-5
-0.31%
+0.20%
-1.41%
$ 67.05K
--
9
Virgo
Virgo
VIRGO
$ 6.442E-5
-0.83%
-0.60%
-2.81%
$ 64.41K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Тематика зодиаков и почему они так популярны?
Токены категории Тематика зодиаков представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 9 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $670.43K.
Какой токен из категории Тематика зодиаков демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Тематика зодиаков, отслеживаемых на MEXC, SCORPIO продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 5.50% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Тематика зодиаков находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 9 токенов категории Тематика зодиаков, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Тематика зодиаков относятся GEMINI, TAURUS, CAPRICORN. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Тематика зодиаков?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Тематика зодиаков составляет примерно $670.43K. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Тематика зодиаков, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.