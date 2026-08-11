Сегодняшняя цена Paradise Tycoon

Текущая цена Paradise Tycoon (MOANI) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,65% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MOANI на USD составляет $ 0 за MOANI.

На данный момент Paradise Tycoon занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 176 113, при оборотном предложении 1,45B MOANI. В течение последних 24 часов, MOANI торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00371014, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе MOANI изменился на +0,25% за последний час и на -2,84% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Paradise Tycoon (MOANI)

Рыночная капитализация $ 176,11K$ 176,11K $ 176,11K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 176,11K$ 176,11K $ 176,11K Оборотное предложение 1,45B 1,45B 1,45B Общее предложение 5 989 999 931,0 5 989 999 931,0 5 989 999 931,0

Текущая рыночная капитализация Paradise Tycoon составляет $ 176,11K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MOANI составляет 1,45B, а общее предложение – 5989999931.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 176,11K.