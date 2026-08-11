Сегодняшняя цена SP500 rStock

Текущая цена SP500 rStock (SPYR) сегодня составляет $ 696,64 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SPYR на USD составляет $ 696,64 за SPYR.

На данный момент SP500 rStock занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 263 328, при оборотном предложении 378,00 SPYR. В течение последних 24 часов, SPYR торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 774,59, тогда как исторический минимум составил $ 510,85.

В краткосрочной перспективе SPYR изменился на -- за последний час и на 0,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 0,62.

Рыночная информация SP500 rStock (SPYR)

Рыночная капитализация $ 263,33K$ 263,33K $ 263,33K Объем (24Ч) $ 0,62$ 0,62 $ 0,62 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 263,33K$ 263,33K $ 263,33K Оборотное предложение 378,00 378,00 378,00 Общее предложение 377,998972921 377,998972921 377,998972921

Текущая рыночная капитализация SP500 rStock составляет $ 263,33K, при 24-часовом объеме торгов $ 0,62. Циркулируещее обращение SPYR составляет 378,00, а общее предложение – 377.998972921. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 263,33K.