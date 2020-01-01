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Топ токенов категории Moltbook и тематика Openclaw по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Moltbook и тематика Openclaw. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Baby Claw
Baby Claw
BABYCLAW
$ 0.091376
0.00%
--
0.00%
$ 91.38M
$ 5.43
2
KellyClaude
KellyClaude
KELLYCLAUDE
$ 4.57E-6
-1.93%
-0.70%
-3.99%
$ 457.10K
--
3
Moltbook
Moltbook
MOLT
$ 3.92E-6
-0.51%
-1.10%
+2.89%
$ 392.70K
--
4
TurboUSD Unstablecoin
TurboUSD Unstablecoin
₸USD
$ 3.99E-6
0.00%
+0.60%
+2.57%
$ 387.18K
--
5
CLAWNCH
CLAWNCH
CLAWNCH
$ 1.76E-6
0.00%
+1.20%
-19.63%
$ 176.02K
--
6
Moltask
Moltask
MOLTASK
$ 5.137E-5
0.00%
-75.90%
-0.10%
$ 51.38K
--
7
Clawris
Clawris
CLAWRIS
$ 5.007E-5
0.00%
+38.50%
0.00%
$ 50.07K
--
8
MOLTYCASH
MOLTYCASH
MOLTYCASH
$ 4.91756E-7
0.00%
+0.30%
+3.05%
$ 43.46K
--
9
openagentmarket
openagentmarket
OPENAGENTMARKET
$ 4.3087E-7
0.00%
+0.40%
+1.94%
$ 43.09K
--
10
MOLT BUNKER
MOLT BUNKER
BUNKER
$ 3.93582E-7
0.00%
-3.90%
+0.06%
$ 39.36K
--
11
Molthunt
Molthunt
MOLTH
$ 3.80811E-7
0.00%
-0.80%
+1.37%
$ 38.08K
--
12
CLAW HARBOR
CLAW HARBOR
HARBOR
$ 3.72326E-7
0.00%
-3.30%
-9.98%
$ 37.23K
--
13
Clawshi
Clawshi
CLAWSHI
$ 3.62039E-7
0.00%
+0.60%
-0.02%
$ 36.20K
--
14
wintermolt
wintermolt
WINTERMOLT
$ 4.12917E-7
0.00%
+0.20%
+0.07%
$ 35.47K
--
15
x402guard
x402guard
X40G
$ 5.642E-5
0.00%
-1.50%
-2.29%
$ 35.22K
--
16
TACHI
TACHI
TACHI
$ 3.41716E-7
0.00%
-3.50%
-25.22%
$ 34.17K
--
17
fomolt
fomolt
FOMOLT
$ 3.29046E-7
0.00%
+0.30%
+0.98%
$ 32.91K
--
18
aaigotchi
aaigotchi
AAI
$ 3.20847E-7
-2.97%
-4.80%
-5.93%
$ 32.08K
--
19
moltline
moltline
MOLTLINE
$ 3.02856E-7
0.00%
+1.10%
+1.06%
$ 30.29K
--
20
ClawiAi
ClawiAi
CLAWIAI
$ 2.96834E-7
0.00%
+2.80%
+2.84%
$ 29.68K
--
21
clawfred
clawfred
FRED
$ 3.02798E-7
0.00%
+0.30%
-0.70%
$ 29.64K
--
22
ClawCloudX
ClawCloudX
CLOUDX
$ 2.60935E-7
0.00%
+0.60%
-1.45%
$ 26.09K
--
23
Molt Road
Molt Road
MOLTROAD
$ 2.37849E-7
0.00%
-0.90%
+0.05%
$ 23.79K
--
24
Iron Claw
Iron Claw
IRONCLAW
$ 2.34901E-7
0.00%
+13.30%
+0.05%
$ 23.49K
--
25
CLAWBSTER
CLAWBSTER
CLAWBSTER
$ 2.27329E-7
0.00%
+0.20%
-0.55%
$ 22.73K
--
26
MoltyPics
MoltyPics
MOLTYPICS
$ 2.25049E-7
0.00%
-0.60%
-0.01%
$ 22.51K
--
27
Foundry
Foundry
FDRY
$ 2.248E-5
-0.31%
-0.70%
+9.50%
$ 22.48K
--
28
CLAW BEACON
CLAW BEACON
BEACON
$ 2.11015E-7
-4.65%
-4.70%
-2.74%
$ 21.10K
--
29
ClawdBIOS
ClawdBIOS
CBIOS
$ 2.05675E-7
0.00%
+0.10%
+0.63%
$ 20.57K
--
30
MoltBrain
MoltBrain
BRAIN
$ 2.0307E-7
0.00%
-7.30%
+0.03%
$ 20.31K
--
31
Moltworks
Moltworks
MOLTWORKS
$ 1.94555E-7
0.00%
-11.40%
+0.18%
$ 19.46K
--
32
MoltID
MoltID
MOLTID
$ 2.031E-5
-0.29%
-2.30%
-15.23%
$ 19.42K
--
33
ClawZilla
ClawZilla
CLAWZ
$ 1.94061E-7
0.00%
+2.30%
+2.26%
$ 19.41K
--
34
Myobot
Myobot
MOLT_MYOBOT
$ 1.91733E-7
0.00%
-1.20%
-0.04%
$ 19.17K
--
35
Claw16z
Claw16z
CLAW16Z
$ 1.89277E-7
0.00%
+0.50%
+0.28%
$ 18.93K
--
36
Custos
Custos
CUSTOS
$ 1.89261E-7
0.00%
+1.90%
+1.32%
$ 18.93K
--
37
ClawdVine
ClawdVine
CLAWDVINE
$ 2.01962E-7
0.00%
+5.80%
-0.02%
$ 18.38K
--
38
BlueClaw
BlueClaw
BCLAW
$ 1.79927E-7
0.00%
-5.00%
+0.10%
$ 17.99K
--
39
Molt domains
Molt domains
MOLTD
$ 1.43616E-7
0.00%
+2.60%
+2.92%
$ 14.36K
--
40
HypurrClaw
HypurrClaw
HYPURRCLAW
$ 1.038E-5
-0.29%
-4.50%
-32.25%
$ 10.38K
--
41
Contentos
Contentos
COS
$ 0.000176
+0.06%
+0.06%
0.00%
--
$ 312.73M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Moltbook и тематика Openclaw и почему они так популярны?
Токены категории Moltbook и тематика Openclaw представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 41 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $93.77M.
Какой токен из категории Moltbook и тематика Openclaw демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Moltbook и тематика Openclaw, отслеживаемых на MEXC, CLAWRIS продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 38.50% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Moltbook и тематика Openclaw находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 41 токенов категории Moltbook и тематика Openclaw, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Moltbook и тематика Openclaw относятся BABYCLAW, KELLYCLAUDE, MOLT. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Moltbook и тематика Openclaw?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Moltbook и тематика Openclaw составляет примерно $93.77M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Moltbook и тематика Openclaw, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.