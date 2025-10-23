Текущая цена Gugo сегодня составляет 0,00139599 USD. Следите за обновлениями цены GUGO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GUGO прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Gugo сегодня составляет 0,00139599 USD. Следите за обновлениями цены GUGO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GUGO прямо сейчас на MEXC.

Логотип Gugo

Цена Gugo (GUGO)

Текущая цена 1 GUGO в USD:

$0,00139599
$0,00139599
-4,80%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Gugo (GUGO) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:43:51 (UTC+8)

Информация о ценах Gugo (GUGO) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00137731
$ 0,00137731
Мин 24Ч
$ 0,00148464
$ 0,00148464
Макс 24Ч

$ 0,00137731
$ 0,00137731

$ 0,00148464
$ 0,00148464

$ 0,0146709
$ 0,0146709

$ 0,00135816
$ 0,00135816

+0,16%

-4,84%

-37,24%

-37,24%

Текущая цена Gugo (GUGO) составляет $0,00139599. За последние 24 часа GUGO торговался в диапазоне от $ 0,00137731 до $ 0,00148464, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена GUGO за все время составляет $ 0,0146709, а минимальная – $ 0,00135816.

Что касается краткосрочной динамики, GUGO изменился на +0,16% за последний час, на -4,84% за 24 часа и на -37,24% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Gugo (GUGO)

$ 1,38M
$ 1,38M

--
--

$ 1,38M
$ 1,38M

990,10M
990,10M

990 098 452,894598
990 098 452,894598

Текущая рыночная капитализация Gugo составляет $ 1,38M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GUGO составляет 990,10M, а общее предложение – 990098452.894598. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,38M.

История цен Gugo (GUGO) в USD

За сегодня изменение цены Gugo на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Gugo на USD составило $ -0,0009944740.
За последние 60 дней изменение цены Gugo на USD составило $ -0,0012341563.
За последние 90 дней изменение цены Gugo на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-4,84%
30 дней$ -0,0009944740-71,23%
60 дней$ -0,0012341563-88,40%
90 дней$ 0--

Что такое Gugo (GUGO)

This duck was born in a pool. In a liquidity pool.

Nobody knows who dropped the contract. Maybe it was an accident. Maybe it was prophecy. Maybe it was the last hope of a trader down 99%.

Nobody believed in him. Not even GUGO. So he ran. Ran from the charts. Ran from the FUD. Ran from the pain of checking his wallet.

But something strange happened.

The more he ran, the more people followed. Not because he was right. Not because he was early. Because he moved. And in this market, motion is god.

Now he doesn’t speak. He just runs. And we...

We GUGO.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Gugo (GUGO)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Gugo (USD)

Сколько будет стоить Gugo (GUGO) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Gugo (GUGO) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Gugo.

Проверьте прогноз цены Gugo!

GUGO на местную валюту

Токеномика Gugo (GUGO)

Понимание токеномики Gugo (GUGO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GUGO прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Gugo (GUGO)

Сколько стоит Gugo (GUGO) на сегодня?
Актуальная цена GUGO в USD – 0,00139599 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена GUGO в USD?
Текущая цена GUGO в USD составляет $ 0,00139599. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Gugo?
Рыночная капитализация GUGO составляет $ 1,38M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение GUGO?
Циркулирующее предложение GUGO составляет 990,10M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) GUGO?
GUGO достиг максимальной цены (ATH) в 0,0146709 USD.
Какова была минимальная цена GUGO за все время (ATL)?
GUGO достиг минимальной цены (ATL) в 0,00135816 USD.
Каков объем торгов GUGO?
Объем торгов за последние 24 часа для GUGO составляет -- USD.
Вырастет ли GUGO в цене в этом году?
GUGO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GUGO для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:43:51 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.