This duck was born in a pool. In a liquidity pool. Nobody knows who dropped the contract. Maybe it was an accident. Maybe it was prophecy. Maybe it was the last hope of a trader down 99%. Nobody believed in him. Not even GUGO. So he ran. Ran from the charts. Ran from the FUD. Ran from the pain of checking his wallet. But something strange happened. The more he ran, the more people followed. Not because he was right. Not because he was early. Because he moved. And in this market, motion is god. Now he doesn't speak. He just runs. And we... We GUGO.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Gugo (GUGO) Сколько стоит Gugo (GUGO) на сегодня? Актуальная цена GUGO в USD – 0,00139599 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена GUGO в USD? $ 0,00139599 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена GUGO в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Gugo? Рыночная капитализация GUGO составляет $ 1,38M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение GUGO? Циркулирующее предложение GUGO составляет 990,10M USD . Какова была максимальная цена (ATH) GUGO? GUGO достиг максимальной цены (ATH) в 0,0146709 USD . Какова была минимальная цена GUGO за все время (ATL)? GUGO достиг минимальной цены (ATL) в 0,00135816 USD . Каков объем торгов GUGO? Объем торгов за последние 24 часа для GUGO составляет -- USD . Вырастет ли GUGO в цене в этом году? GUGO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GUGO для более подробного анализа.

