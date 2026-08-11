Какова текущая цена Ooo?

Ooo торгуется по цене ₽, за последние 24 часа его цена изменилась на -1.16%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Ooo составляет ₽0.784243251926877680000, тогда как ATL — ₽. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка OOO?

Рыночная капитализация составляет ₽1137209.837981626640000, что ставит актив на 9338-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Ooo на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле OOO.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 925696551.8626359 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Ooo?

Ooo входит в классификацию Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Parody Meme,Printr Launchpad, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность OOO?

Работа в сети -- позволяет OOO использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.