Какова текущая цена VALOR?

VALOR оценивается в ₽, за сегодняшний день она изменилась на -1.31%.

Насколько быстро растёт сообщество VALOR?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену VALOR?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль VALOR в секторе Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,America.fun Launchpad. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов VALOR?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как VALOR соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽1.121757166365690624000, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 999908276.870306 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.