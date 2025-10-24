Текущая цена Jack Potts by Virtuals сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены JACK к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены JACK прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Jack Potts by Virtuals сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены JACK к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены JACK прямо сейчас на MEXC.

Цена Jack Potts by Virtuals (JACK)

Текущая цена 1 JACK в USD:

--
----
+5,80%1D
График цены Jack Potts by Virtuals (JACK) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:03:27 (UTC+8)

Информация о ценах Jack Potts by Virtuals (JACK) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,08%

+5,88%

-6,32%

-6,32%

Текущая цена Jack Potts by Virtuals (JACK) составляет --. За последние 24 часа JACK торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена JACK за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, JACK изменился на +0,08% за последний час, на +5,88% за 24 часа и на -6,32% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Jack Potts by Virtuals (JACK)

$ 34,14K
$ 34,14K$ 34,14K

--
----

$ 59,20K
$ 59,20K$ 59,20K

576,65M
576,65M 576,65M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Jack Potts by Virtuals составляет $ 34,14K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение JACK составляет 576,65M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 59,20K.

История цен Jack Potts by Virtuals (JACK) в USD

За сегодня изменение цены Jack Potts by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Jack Potts by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Jack Potts by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Jack Potts by Virtuals на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+5,88%
30 дней$ 0-50,14%
60 дней$ 0-75,73%
90 дней$ 0--

Что такое Jack Potts by Virtuals (JACK)

Jack Potts ($JACK) is the first AI-powered lottery agent bridging the massive global lottery market with the crypto economy. It allows users worldwide to seamlessly access major real-world lotteries like Powerball, EuroMillions, and Mega Millions using a simple on-chain prompt. Tickets are purchased through licensed partners, digitally scanned for verifiable proof, and winnings are securely claimed and paid out directly in crypto. The $JACK token is designed to be value-accreting, with a portion of every platform transaction used to buy back and burn tokens, while also funding prize pools and rewarding stakers who support the ecosystem’s long-term growth.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Jack Potts by Virtuals (JACK)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Jack Potts by Virtuals (USD)

Сколько будет стоить Jack Potts by Virtuals (JACK) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Jack Potts by Virtuals (JACK) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Jack Potts by Virtuals.

Проверьте прогноз цены Jack Potts by Virtuals!

JACK на местную валюту

Токеномика Jack Potts by Virtuals (JACK)

Понимание токеномики Jack Potts by Virtuals (JACK) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена JACK прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Jack Potts by Virtuals (JACK)

Сколько стоит Jack Potts by Virtuals (JACK) на сегодня?
Актуальная цена JACK в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена JACK в USD?
Текущая цена JACK в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Jack Potts by Virtuals?
Рыночная капитализация JACK составляет $ 34,14K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение JACK?
Циркулирующее предложение JACK составляет 576,65M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) JACK?
JACK достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена JACK за все время (ATL)?
JACK достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов JACK?
Объем торгов за последние 24 часа для JACK составляет -- USD.
Вырастет ли JACK в цене в этом году?
JACK может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены JACK для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:03:27 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.