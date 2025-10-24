Что такое Jack Potts by Virtuals (JACK)

Jack Potts ($JACK) is the first AI-powered lottery agent bridging the massive global lottery market with the crypto economy. It allows users worldwide to seamlessly access major real-world lotteries like Powerball, EuroMillions, and Mega Millions using a simple on-chain prompt. Tickets are purchased through licensed partners, digitally scanned for verifiable proof, and winnings are securely claimed and paid out directly in crypto. The $JACK token is designed to be value-accreting, with a portion of every platform transaction used to buy back and burn tokens, while also funding prize pools and rewarding stakers who support the ecosystem's long-term growth.

Источник Jack Potts by Virtuals (JACK) Whitepaper Официальный веб-сайт

Токеномика Jack Potts by Virtuals (JACK)

Понимание токеномики Jack Potts by Virtuals (JACK) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена JACK прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Jack Potts by Virtuals (JACK) Сколько стоит Jack Potts by Virtuals (JACK) на сегодня? Актуальная цена JACK в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена JACK в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена JACK в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Jack Potts by Virtuals? Рыночная капитализация JACK составляет $ 34,14K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение JACK? Циркулирующее предложение JACK составляет 576,65M USD . Какова была максимальная цена (ATH) JACK? JACK достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена JACK за все время (ATL)? JACK достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов JACK? Объем торгов за последние 24 часа для JACK составляет -- USD . Вырастет ли JACK в цене в этом году? JACK может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены JACK для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Jack Potts by Virtuals (JACK)