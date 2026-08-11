Сегодняшняя цена Hylo Leveraged SOL

Текущая цена Hylo Leveraged SOL (XSOL) сегодня составляет $ 0,03000285 с изменением 6,09% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации XSOL на USD составляет $ 0,03000285 за XSOL.

На данный момент Hylo Leveraged SOL занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 5 155 151, при оборотном предложении 171,82M XSOL. В течение последних 24 часов, XSOL торговался в диапазоне от $ 0,02969982 (минимум) до $ 0,03246796 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 2,08, тогда как исторический минимум составил $ 0,01485653.

В краткосрочной перспективе XSOL изменился на -0,89% за последний час и на +9,68% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 117,69K.

Рыночная информация Hylo Leveraged SOL (XSOL)

Рыночная капитализация $ 5,16M$ 5,16M $ 5,16M Объем (24Ч) $ 117,69K$ 117,69K $ 117,69K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 5,16M$ 5,16M $ 5,16M Оборотное предложение 171,82M 171,82M 171,82M Общее предложение 171 821 746,953344 171 821 746,953344 171 821 746,953344

Текущая рыночная капитализация Hylo Leveraged SOL составляет $ 5,16M, при 24-часовом объеме торгов $ 117,69K. Циркулируещее обращение XSOL составляет 171,82M, а общее предложение – 171821746.953344. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 5,16M.