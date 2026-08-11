Сегодняшняя цена LawbWorld

Текущая цена LawbWorld (LAWBWORLD) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации LAWBWORLD на USD составляет $ 0 за LAWBWORLD.

На данный момент LawbWorld занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 12 966,74, при оборотном предложении 100,00B LAWBWORLD. В течение последних 24 часов, LAWBWORLD торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе LAWBWORLD изменился на -- за последний час и на -1,29% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация LawbWorld (LAWBWORLD)

Рыночная капитализация $ 12,97K$ 12,97K $ 12,97K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 12,97K$ 12,97K $ 12,97K Оборотное предложение 100,00B 100,00B 100,00B Общее предложение 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация LawbWorld составляет $ 12,97K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение LAWBWORLD составляет 100,00B, а общее предложение – 100000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 12,97K.