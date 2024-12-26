Цена Flat Earth (FLAT)
Текущая цена Flat Earth (FLAT) сегодня составляет 0.00261626 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.97M USD. Цена FLAT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Flat Earth:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 367.97 USD
- Изменение цены Flat Earth в течение дня составляет -6.58%
- Оборотное предложение составляет 754.73M USD
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За сегодня изменение цены Flat Earth на USD составило $ -0.000184293902692526.
За последние 30 дней изменение цены Flat Earth на USD составило $ -0.0018689132.
За последние 60 дней изменение цены Flat Earth на USD составило $ +0.0030583349.
За последние 90 дней изменение цены Flat Earth на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.000184293902692526
|-6.58%
|30 дней
|$ -0.0018689132
|-71.43%
|60 дней
|$ +0.0030583349
|+116.90%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Flat Earth: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.04%
-6.58%
-20.48%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Flat Earth is about bringing Flat Earth community/movement together in the crypto space. Flat Earth has been a hot topic for decades causing split views and opinions of the Earth that we live on. And now the Flat Earth community have a way to band together, and having fun along the way. Giving back to the Flat Earth community through competitions & giveaways and having plenty of meme's, plenty of fun, plenty of laughter along the way. The Flat Earth meme coin, thats built on Bitcoin and Stacks.
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