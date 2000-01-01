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Топ токенов категории Экосистема Moonshot по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Moonshot. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.001245
-0.40%
-2.20%
+4.09%
$ 18.64M
$ 52.03M
2
Nobody Sausage
Nobody Sausage
NOBODY
$ 0.00174
-0.74%
-2.31%
-6.82%
$ 1.62M
$ 31.97M
3
MEMDEX100
MEMDEX100
MEMDEX
$ 0.00149206
-0.04%
-0.03%
+12.65%
$ 1.48M
$ 5.28K
4
AIR3 AIRewardrop
AIR3 AIRewardrop
AIR3
$ 0.00015944
+0.26%
+0.04%
+10.46%
$ 154.38K
$ 441.57
5
Parabolic
Parabolic
PARAX
$ 0.00011306
0.00%
--
+0.89%
$ 113.06K
$ 3.69
6
CryingNTheCasino
CryingNTheCasino
TEARY
$ 9.088E-5
-0.32%
+0.90%
-8.47%
$ 90.67K
--
7
VERRA DNA
VERRA DNA
VDNA
$ 8.236E-5
-0.31%
-1.80%
+1.29%
$ 81.53K
--
8
Bundles
Bundles
BNDL
$ 6.551E-5
0.00%
-1.60%
-2.80%
$ 58.48K
--
9
Worthless Coin
Worthless Coin
WORTHLESS
$ 5.389E-5
0.00%
-0.20%
-0.79%
$ 53.88K
--
10
Tree Stuck in Cat
Tree Stuck in Cat
TREEINCAT
$ 4.222E-5
-0.33%
+4.90%
+4.66%
$ 41.63K
--
11
Queen Kitty
Queen Kitty
QKITTY
$ 4.153E-5
-0.12%
-3.30%
+64.61%
$ 41.34K
--
12
Shadows Of Hope
Shadows Of Hope
SOH
$ 3.37E-5
-0.30%
-1.80%
+2.81%
$ 33.23K
--
13
Keefer Bunny
Keefer Bunny
KFR
$ 3.21E-5
0.00%
+1.00%
+2.52%
$ 29.78K
--
14
BlackDuckrwa
BlackDuckrwa
BD/SOL
$ 2.88E-5
0.00%
+5.90%
+3.56%
$ 28.51K
--
15
Quakk
Quakk
QUAKK
$ 2.897E-5
0.00%
+0.50%
+4.17%
$ 28.40K
--
16
Helio
Helio
HELIO
$ 2.894E-5
-0.34%
-1.20%
+2.95%
$ 26.70K
--
17
Nexgent AI
Nexgent AI
NEXGENT
$ 2.639E-5
0.00%
+2.20%
+3.94%
$ 25.37K
--
18
Mooncoin
Mooncoin
MOONCOIN
$ 2.218E-5
0.00%
0.00%
+0.36%
$ 22.13K
--
19
Monke Phone
Monke Phone
MONKEPHONE
$ 1.797E-5
0.00%
0.00%
+0.06%
$ 17.96K
--
20
trustInWeb3
trustInWeb3
T3AI
$ 1.667E-5
-0.30%
-2.30%
+2.84%
$ 16.49K
--
21
Mooncat
Mooncat
MOONCAT
$ 1.562E-5
0.00%
0.00%
-3.64%
$ 15.61K
--
22
ISO Chain
ISO Chain
ISO
$ 1.512E-5
0.00%
-0.10%
-1.37%
$ 15.09K
--
23
GET RICH QUICK
GET RICH QUICK
RICH
$ 1.07E-5
0.00%
0.00%
-0.28%
$ 10.70K
--
24
FIT
FIT
FIT
$ 0.00004831
0.00%
-0.12%
-0.02%
--
$ 117.96M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Moonshot и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Moonshot представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 24 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $22.64M.
Какой токен из категории Экосистема Moonshot демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Moonshot, отслеживаемых на MEXC, BD/SOL продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 5.90% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Moonshot находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 24 токенов категории Экосистема Moonshot, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Moonshot относятся ONE, NOBODY, MEMDEX. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Moonshot?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Moonshot составляет примерно $22.64M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Moonshot, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.