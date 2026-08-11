Сегодняшняя цена Momus ai

Текущая цена Momus ai (MOMUS) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,91% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MOMUS на USD составляет $ 0 за MOMUS.

На данный момент Momus ai занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 23 342, при оборотном предложении 799,89M MOMUS. В течение последних 24 часов, MOMUS торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе MOMUS изменился на -- за последний час и на +4,59% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Momus ai (MOMUS)

Рыночная капитализация $ 23,34K$ 23,34K $ 23,34K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 29,18K$ 29,18K $ 29,18K Оборотное предложение 799,89M 799,89M 799,89M Общее предложение 999 893 493,4748056 999 893 493,4748056 999 893 493,4748056

Текущая рыночная капитализация Momus ai составляет $ 23,34K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MOMUS составляет 799,89M, а общее предложение – 999893493.4748056. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 29,18K.