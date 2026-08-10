Сегодняшняя цена 11am

Текущая цена 11am (11AM) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации 11AM на USD составляет $ 0 за 11AM.

На данный момент 11am занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 38 671, при оборотном предложении 537,75M 11AM. В течение последних 24 часов, 11AM торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00302463, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе 11AM изменился на -- за последний час и на -6,71% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация 11am (11AM)

Рыночная капитализация $ 38,67K$ 38,67K $ 38,67K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 71,91K$ 71,91K $ 71,91K Оборотное предложение 537,75M 537,75M 537,75M Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация 11am составляет $ 38,67K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение 11AM составляет 537,75M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 71,91K.