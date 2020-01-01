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Топ токенов категории SPL22 по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе SPL22. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
SolARBa
SolARBa
SOLARBA
$ 7.52
0.00%
--
+1.76%
$ 1.73M
$ 3.25K
2
SP500 rStock
SP500 rStock
SPYR
$ 696.64
0.00%
--
-0.05%
$ 263.33K
$ 0.62
3
NVIDIA rStock
NVIDIA rStock
NVDAR
$ 181.7
0.00%
--
-0.02%
$ 216.41K
$ 1.39
4
Burncoin
Burncoin
BURN
$ 0.00779864
+0.30%
+0.05%
+1.23%
$ 154.38K
$ 37.74
5
Tesla rStock
Tesla rStock
TSLAR
$ 53.52
0.00%
--
-0.02%
$ 66.31K
$ 2.80

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории SPL22 и почему они так популярны?
Токены категории SPL22 представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 5 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $2.43M.
Какой токен из категории SPL22 демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории SPL22, отслеживаемых на MEXC, BURN продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.04% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов SPL22 находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 5 токенов категории SPL22, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории SPL22 относятся SOLARBA, SPYR, NVDAR. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории SPL22?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории SPL22 составляет примерно $2.43M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор SPL22, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.