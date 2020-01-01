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Топ токенов категории Экосистема Pump Science по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Pump Science. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
VENOM
VENOM
VENOM
$ 0.009554
+0.08%
-0.09%
-6.64%
$ 9.45M
$ 5.93M
2
Rifampicin
Rifampicin
$RIF
$ 0.00017001
+0.32%
-0.01%
+0.08%
$ 169.90K
$ 1.12K
3
Urolithin A
Urolithin A
$URO
$ 0.00015087
+0.14%
-0.01%
+1.66%
$ 150.83K
$ 476.52

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Pump Science и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Pump Science представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 3 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $9.77M.
Какой токен из категории Экосистема Pump Science демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Pump Science, отслеживаемых на MEXC, $URO продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на -0.01% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Pump Science находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 3 токенов категории Экосистема Pump Science, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Pump Science относятся VENOM, $RIF, $URO. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Pump Science?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Pump Science составляет примерно $9.77M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Pump Science, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.