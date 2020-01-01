Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация

Топ токенов категории OpenServ Ecosystem по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе OpenServ Ecosystem. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
BETTER
BETTER
BETTER
$ 0,00199873
+%0,22
-%0,06
+%1,37
$ 249,18K
$ 1,40K
2
Solrouter
Solrouter
ROUTER
$ 0,00022207
-%1,56
+%0,02
-%1,60
$ 147,07K
$ 6,11K
3
BILLZ
BILLZ
$BILLZ
$ 4,91E-5
%0,00
-%1,10
-%0,89
$ 29,46K
--
4
Cobot
Cobot
COBOT
$ 8,651E-5
%0,00
-%25,80
-%22,79
$ 25,19K
--
5
Momus ai
Momus ai
MOMUS
$ 2,902E-5
-%0,31
-%2,30
+%4,24
$ 23,21K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории OpenServ Ecosystem и почему они так популярны?
Токены категории OpenServ Ecosystem представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 5 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $474.11K.
Какой токен из категории OpenServ Ecosystem демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории OpenServ Ecosystem, отслеживаемых на MEXC, ROUTER продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.02% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов OpenServ Ecosystem находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 5 токенов категории OpenServ Ecosystem, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории OpenServ Ecosystem относятся BETTER, ROUTER, $BILLZ. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории OpenServ Ecosystem?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории OpenServ Ecosystem составляет примерно $474.11K. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор OpenServ Ecosystem, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.