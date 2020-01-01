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Топ токенов категории Набор персонала по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Набор персонала. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Project WITH
Project WITH
WIKEN
$ 0.00050898
-0.01%
-0.09%
-4.16%
$ 535.98K
$ 44.87K
2
Bondex
Bondex
BDXN
$ 0.0003739
-0.69%
-0.05%
-1.72%
$ 59.82K
$ 29.74K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Набор персонала и почему они так популярны?
Токены категории Набор персонала представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 2 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $595.80K.
Какой токен из категории Набор персонала демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Набор персонала, отслеживаемых на MEXC, BDXN продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на -0.05% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Набор персонала находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 2 токенов категории Набор персонала, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Набор персонала относятся WIKEN, BDXN. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Набор персонала?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Набор персонала составляет примерно $595.80K. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Набор персонала, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.