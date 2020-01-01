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Топ токенов категории Pools Launchpad по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Pools Launchpad. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Пепе
Пепе
PEPE
$ 0,000002869
+0,35%
-1,85%
-1,78%
$ 1,19B
$ 87,98B
2
Goatseus Maximus
Goatseus Maximus
GOAT
$ 0,01416
-0,77%
-5,48%
+8,35%
$ 14,14M
$ 4,75M
3
divinely protected
divinely protected
222
$ 0,00033199
-4,39%
+0,37%
+48,33%
$ 331,99K
$ 573,67K
4
ChowdLaunch
ChowdLaunch
CHWDR
$ 0,0003041
+0,19%
-0,04%
-33,09%
$ 299,88K
$ 15,40K
5
Unicorn Pegasus
Unicorn Pegasus
UNIPEG
$ 0,00025097
+1,47%
-0,26%
-2,90%
$ 252,46K
$ 168,80K
6
Possum
Possum
POSM
$ 9,755E-5
-9,68%
-26,70%
-63,58%
$ 97,55K
--
7
froglet
froglet
FROGLET
$ 9,421E-5
-0,04%
-8,40%
-6,60%
$ 94,20K
--
8
ABE
ABE
ABE
$ 9,419E-5
-9,84%
+30,10%
-37,06%
$ 94,19K
--
9
Unifrog
Unifrog
UNIFROG
$ 7,446E-5
-11,68%
-31,60%
-46,62%
$ 74,46K
--
10
skrimp
skrimp
SKRMP
$ 7,048E-5
-0,33%
-8,30%
-19,97%
$ 70,48K
--
11
RHPS
RHPS
RHPS
$ 5,986E-5
-0,02%
-6,10%
-15,48%
$ 59,85K
--
12
THE LEAK
THE LEAK
LEAK
$ 5,827E-5
-4,37%
-19,10%
-56,09%
$ 58,27K
--
13
inu
inu
INU
$ 4,418E-5
+0,34%
+26,20%
-20,41%
$ 44,18K
--
14
PIGI COIN
PIGI COIN
PIGI
$ 3,079E-5
-5,00%
-12,10%
-70,53%
$ 30,79K
--
15
CAPTAIN ROBINHOOD
CAPTAIN ROBINHOOD
VLAD
$ 2,803E-5
-2,61%
-1,90%
-48,91%
$ 28,03K
--
16
Toucan
Toucan
TCAN
$ 2,414E-5
-1,19%
-12,70%
-61,15%
$ 24,14K
--
17
LONGBOW
LONGBOW
BOW
$ 2,377E-5
0,00%
-6,00%
-53,84%
$ 23,77K
--
18
Stonkfrog
Stonkfrog
STNK
$ 2,321E-5
-1,19%
-5,00%
-5,65%
$ 23,21K
--
19
Trash
Trash
TRASH
$ 2,093E-5
+7,11%
-22,80%
-39,87%
$ 20,93K
--
20
Trade Pools
Trade Pools
POOLS
$ 1,829E-5
-0,76%
-35,80%
-61,76%
$ 18,29K
--
21
Venture Capitalist
Venture Capitalist
VC
$ 1,665E-5
-2,23%
-36,30%
-45,28%
$ 16,65K
--
22
HODLBUIDL
HODLBUIDL
HODLBD
$ 9,37E-6
+1,41%
-18,50%
-55,61%
$ 9,37K
--
23
Keel
Keel
KEEL
$ 9,85E-6
-0,10%
-14,10%
-41,44%
$ 9,36K
--
24
the horn stays on
the horn stays on
HORN
$ 8,39E-6
-1,53%
-31,20%
-35,71%
$ 8,39K
--
25
frong
frong
FRONG
$ 0,007016
-0,56%
+9,94%
-14,03%
--
$ 24,78M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Pools Launchpad и почему они так популярны?
Токены категории Pools Launchpad представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 25 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $1.20B.
Какой токен из категории Pools Launchpad демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Pools Launchpad, отслеживаемых на MEXC, ABE продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 30.10% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Pools Launchpad находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 25 токенов категории Pools Launchpad, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Pools Launchpad относятся PEPE, GOAT, 222. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Pools Launchpad?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Pools Launchpad составляет примерно $1.20B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Pools Launchpad, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.