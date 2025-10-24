Что такое DeFrogs (DEFROGS)

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник DeFrogs (DEFROGS) Официальный веб-сайт

Прогноз цены DeFrogs (USD)

Сколько будет стоить DeFrogs (DEFROGS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов DeFrogs (DEFROGS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для DeFrogs.

Проверьте прогноз цены DeFrogs!

DEFROGS на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика DeFrogs (DEFROGS)

Понимание токеномики DeFrogs (DEFROGS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DEFROGS прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о DeFrogs (DEFROGS) Сколько стоит DeFrogs (DEFROGS) на сегодня? Актуальная цена DEFROGS в USD – 43,4 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена DEFROGS в USD? $ 43,4 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена DEFROGS в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация DeFrogs? Рыночная капитализация DEFROGS составляет $ 434,32K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение DEFROGS? Циркулирующее предложение DEFROGS составляет 10,00K USD . Какова была максимальная цена (ATH) DEFROGS? DEFROGS достиг максимальной цены (ATH) в 3 930,55 USD . Какова была минимальная цена DEFROGS за все время (ATL)? DEFROGS достиг минимальной цены (ATL) в 34,07 USD . Каков объем торгов DEFROGS? Объем торгов за последние 24 часа для DEFROGS составляет -- USD . Вырастет ли DEFROGS в цене в этом году? DEFROGS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DEFROGS для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии DeFrogs (DEFROGS)