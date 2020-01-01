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Топ токенов категории Рождественская тематика по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Рождественская тематика. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
SANTA HAT
SANTA HAT
SANTAHAT
$ 4.436E-5
+0.98%
-2.50%
-1.07%
$ 44.24K
--
2
Santacoin
Santacoin
SANTA
$ 2.361E-5
+0.13%
+2.30%
+16.08%
$ 23.61K
--
3
Santawifhat
Santawifhat
SANTA
$ 2.201E-5
+0.46%
-0.30%
-5.05%
$ 21.97K
--
4
Merry Christmas
Merry Christmas
MC
$ 1.123E-5
+0.45%
-1.50%
+13.09%
$ 10.78K
--
5
RIZZMAS 2
RIZZMAS 2
RIZZMAS
$ 9.13E-6
+0.44%
-20.00%
-11.19%
$ 9.12K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Рождественская тематика и почему они так популярны?
Токены категории Рождественская тематика представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 5 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $109.73K.
Какой токен из категории Рождественская тематика демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Рождественская тематика, отслеживаемых на MEXC, SANTA продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 2.30% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Рождественская тематика находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 5 токенов категории Рождественская тематика, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Рождественская тематика относятся SANTAHAT, SANTA, SANTA. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Рождественская тематика?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Рождественская тематика составляет примерно $109.73K. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Рождественская тематика, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.