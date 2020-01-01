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Топ токенов категории Решение для маркет-мейкинга по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Решение для маркет-мейкинга. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
HUMAN Protocol
HUMAN Protocol
HMT
$ 0.00178825
0.00%
--
-1.34%
$ 1.36M
$ 3.93
2
Milk Money
Milk Money
MM
$ 0.00104576
+0.09%
-0.02%
-1.23%
$ 1.05M
$ 17.98K
3
UpTop
UpTop
UPTOP
$ 7.655E-5
0.00%
-0.10%
-0.22%
$ 76.55K
--
4
VoluMint
VoluMint
VMINT
$ 2.14E-5
0.00%
-0.90%
0.00%
$ 17.09K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Решение для маркет-мейкинга и почему они так популярны?
Токены категории Решение для маркет-мейкинга представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 4 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $2.50M.
Какой токен из категории Решение для маркет-мейкинга демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Решение для маркет-мейкинга, отслеживаемых на MEXC, HMT продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Решение для маркет-мейкинга находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 4 токенов категории Решение для маркет-мейкинга, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Решение для маркет-мейкинга относятся HMT, MM, UPTOP. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Решение для маркет-мейкинга?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Решение для маркет-мейкинга составляет примерно $2.50M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Решение для маркет-мейкинга, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.