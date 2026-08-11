Сегодняшняя цена Lumena

Текущая цена Lumena (LUMENA) сегодня составляет $ 1.56 с изменением 5.15% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации LUMENA на USD составляет $ 1.56 за LUMENA.

На данный момент Lumena занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 533,510, при оборотном предложении 341.54K LUMENA. В течение последних 24 часов, LUMENA торговался в диапазоне от $ 1.54 (минимум) до $ 1.71 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 5.4, тогда как исторический минимум составил $ 0.289818.

В краткосрочной перспективе LUMENA изменился на +0.44% за последний час и на -46.07% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 13.00K.

Рыночная информация Lumena (LUMENA)

Рыночная капитализация $ 533.51K$ 533.51K $ 533.51K Объем (24Ч) $ 13.00K$ 13.00K $ 13.00K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 775.33K$ 775.33K $ 775.33K Оборотное предложение 341.54K 341.54K 341.54K Общее предложение 496,343.755323 496,343.755323 496,343.755323

Текущая рыночная капитализация Lumena составляет $ 533.51K, при 24-часовом объеме торгов $ 13.00K. Циркулируещее обращение LUMENA составляет 341.54K, а общее предложение – 496343.755323. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 775.33K.