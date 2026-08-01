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Текущая цена Crown by Third Time Games сегодня составляет 0,00281813 USD. Рыночная капитализация CROWN составляет 704 480 USD. Отслеживайте обновления цен CROWN в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Crown by Third Time Games сегодня составляет 0,00281813 USD. Рыночная капитализация CROWN составляет 704 480 USD. Отслеживайте обновления цен CROWN в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Crown by Third Time Games (CROWN)

Не в листинге

Текущая цена 1 CROWN в USD:

$0,00282104
$0,00282104$0,00282104
+0,22%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Crown by Third Time Games (CROWN) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 04:45:10 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Crown by Third Time Games

Текущая цена Crown by Third Time Games (CROWN) сегодня составляет $ 0,00281813 с изменением 23,63% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CROWN на USD составляет $ 0,00281813 за CROWN.

На данный момент Crown by Third Time Games занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 704 480, при оборотном предложении 250,00M CROWN. В течение последних 24 часов, CROWN торговался в диапазоне от $ 0,00227923 (минимум) до $ 0,00331976 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,98, тогда как исторический минимум составил $ 0,00227347.

В краткосрочной перспективе CROWN изменился на +2,78% за последний час и на -14,88% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 3,94K.

Рыночная информация Crown by Third Time Games (CROWN)

$ 704,48K
$ 704,48K$ 704,48K

$ 3,94K
$ 3,94K$ 3,94K

$ 704,48K
$ 704,48K$ 704,48K

250,00M
250,00M 250,00M

250 000 000,0
250 000 000,0 250 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Crown by Third Time Games составляет $ 704,48K, при 24-часовом объеме торгов $ 3,94K. Циркулируещее обращение CROWN составляет 250,00M, а общее предложение – 250000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 704,48K.

История цен Crown by Third Time Games в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00227923
$ 0,00227923$ 0,00227923
Мин 24Ч
$ 0,00331976
$ 0,00331976$ 0,00331976
Макс 24Ч

$ 0,00227923
$ 0,00227923$ 0,00227923

$ 0,00331976
$ 0,00331976$ 0,00331976

$ 1,98
$ 1,98$ 1,98

$ 0,00227347
$ 0,00227347$ 0,00227347

+2,78%

+23,63%

-14,88%

-14,88%

История цен Crown by Third Time Games (CROWN) в USD

За сегодня изменение цены Crown by Third Time Games на USD составило $ +0,00053872.
За последние 30 дней изменение цены Crown by Third Time Games на USD составило $ -0,0009012492.
За последние 60 дней изменение цены Crown by Third Time Games на USD составило $ -0,0008691927.
За последние 90 дней изменение цены Crown by Third Time Games на USD составило $ -0,000000042785640928.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00053872+23,63%
30 дней$ -0,0009012492-31,98%
60 дней$ -0,0008691927-30,84%
90 дней$ -0,000000042785640928-0,00%

Прогноз цены Crown by Third Time Games

Прогноз цены Crown by Third Time Games (CROWN) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена CROWN в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Crown by Third Time Games (CROWN) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Crown by Third Time Games потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Crown by Third Time Games достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены CROWN, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Crown by Third Time Games».

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Источник Crown by Third Time Games (CROWN)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

Animal RacingGaming (GameFi)Gaming Utility Token

О Crown by Third Time Games

Какова текущая рыночная цена Crown by Third Time Games?

Crown by Third Time Games оценивается в ₽0.210812033403466880000, за последние 24 часа он изменился на 23.63%. Это отражает последнее состояние спроса и предложения на глобальных криптовалютных рынках.

Сколько уникальных держателей у CROWN?

На блокчейне насчитывается -- держателей, что свидетельствует о распределении и принятии CROWN сообществом. Рост числа держателей часто рассматривается как сигнал укрепления участия в сети или повышения долгосрочного интереса.

Насколько активен Crown by Third Time Games на своём родном блокчейне?

Как токен на --, его активность зависит от взаимодействий с кошельками, сетевых комиссий, стейкинг-поведения и использования смарт-контрактов. Повышенная активность может коррелировать с ростом торгового оборота или появлением новых экосистемных разработок.

Каково общее количество циркулирующих токенов CROWN?

Общее количество циркулирующих токенов составляет 250000000.0, что напрямую влияет на дефицит токена и его оценку. Изменения в предложении могут происходить из-за эмиссии, сжигания или графиков разблокировки.

Каков 24-часовой объём торгов Crown by Third Time Games?

Crown by Third Time Games за прошедшие сутки генерировал ₽-- в торговом обороте, что демонстрирует активность торговли этим активом и глубину его ликвидности.

Как CROWN показывает себя по сравнению с конкурентами из категории Gaming (GameFi),Solana Ecosystem,Animal Racing,Gaming Utility Token,Sports Games,Made in USA?

По сравнению с другими активами в сегменте Gaming (GameFi),Solana Ecosystem,Animal Racing,Gaming Utility Token,Sports Games,Made in USA, динамика CROWN зависит от рыночных настроений, принятия инвесторами и on-chain метрик, связанных с --.

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Страница обновлена: 2026-08-11 04:45:10 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Crown by Third Time Games (CROWN)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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