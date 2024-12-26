Цена SANTA HAT (SANTAHAT)
Текущая цена SANTA HAT (SANTAHAT) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 99.96K USD. Цена SANTAHAT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка SANTA HAT:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 795.44K USD
- Изменение цены SANTA HAT в течение дня составляет -59.44%
- Оборотное предложение составляет 999.75M USD
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За сегодня изменение цены SANTA HAT на USD составило $ -0.000146406254544963.
За последние 30 дней изменение цены SANTA HAT на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены SANTA HAT на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены SANTA HAT на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.000146406254544963
|-59.44%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен SANTA HAT: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-12.58%
-59.44%
-88.94%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
SANTAHAT is a memecoin that celebrates the iconic Santahat from RuneScape, a beloved item that has stood the test of time as a symbol of nostalgia, status, and festivity. For years, the Santahat has been a cherished artifact within Gielinor’s vibrant, pixelated world, embodying the magic and camaraderie that unite the RuneScape community. This memecoin seeks to honor the legacy of the Santahat, diving into its rich history and cultural significance. Whether it was traded as a valuable item or worn proudly during holiday events, the Santahat has become synonymous with joy and shared memories among players. With humor and creativity at its core, SANTAHAT brings fresh perspectives to the meme universe. It bridges the gap between the virtual world of RuneScape and the broader digital culture, offering a playful yet meaningful tribute to the magic of Gielinor. SANTAHAT is more than just a memecoin; it’s a celebration of the game’s enduring influence and a testament to the creativity of its players. By blending nostalgia with modern meme culture, SANTAHAT aims to captivate fans both old and new, reminding everyone of the joy and wonder found in RuneScape’s festive spirit.
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