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Топ токенов категории Создатель Pump.fun по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Создатель Pump.fun. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
MITCH
MITCH
IDRAWLINE
$ 0.00111232
+0.32%
-0.06%
+24.52%
$ 1.11M
$ 74.37K
2
rasmr
rasmr
RASMR
$ 0.00044542
+0.13%
-0.34%
+196.87%
$ 445.29K
$ 14.98K
3
AQC
AQC
AQC
$ 0.00013631
+0.25%
-0.04%
-15.26%
$ 134.22K
$ 399.51
4
100xDarren
100xDarren
100X
$ 0.0001127
+0.26%
--
-8.54%
$ 112.70K
$ 1.94K
5
Clippy
Clippy
CLIPPY
$ 2.889E-5
-0.31%
-2.30%
-2.30%
$ 28.88K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Создатель Pump.fun и почему они так популярны?
Токены категории Создатель Pump.fun представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 5 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $1.83M.
Какой токен из категории Создатель Pump.fun демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Создатель Pump.fun, отслеживаемых на MEXC, 100X продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Создатель Pump.fun находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 5 токенов категории Создатель Pump.fun, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Создатель Pump.fun относятся IDRAWLINE, RASMR, AQC. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Создатель Pump.fun?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Создатель Pump.fun составляет примерно $1.83M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Создатель Pump.fun, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.