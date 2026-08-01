Какова сегодняшняя цена aarna atvPTmax (ATVPTMAX)?

Текущая цена составляет ₽76.6926754501600000, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере 0.00%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов ATVPTMAX находится в обращении?

Обращающееся предложение ATVPTMAX составляет 346094.7214814895, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют aarna atvPTmax?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей ATVPTMAX. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация aarna atvPTmax?

Рыночная капитализация составляет ₽26545392.5816661120000, что ставит aarna atvPTmax на 3982-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется ATVPTMAX?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение aarna atvPTmax?

Недавнее изменение цены на 0.00% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Tokens,aarna Vault Tokens и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.