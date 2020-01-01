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Топ токенов категории Kommunitas Launchpad по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Kommunitas Launchpad. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Affyn
Affyn
FYN
$ 0.00062355
-0.06%
-0.01%
-1.79%
$ 623.55K
$ 1.40K
2
Blink Galaxy
Blink Galaxy
GQ
$ 4.84E-6
0.00%
0.00%
0.00%
$ 41.22K
--
3
Okratech
Okratech
ORT
$ 2.398E-5
0.00%
+6.40%
0.00%
$ 20.88K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Kommunitas Launchpad и почему они так популярны?
Токены категории Kommunitas Launchpad представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 3 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $685.65K.
Какой токен из категории Kommunitas Launchpad демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Kommunitas Launchpad, отслеживаемых на MEXC, ORT продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 6.40% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Kommunitas Launchpad находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 3 токенов категории Kommunitas Launchpad, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Kommunitas Launchpad относятся FYN, GQ, ORT. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Kommunitas Launchpad?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Kommunitas Launchpad составляет примерно $685.65K. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Kommunitas Launchpad, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.