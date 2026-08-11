Какова текущая цена MicroStrategy Incorporated ST0x?

MicroStrategy Incorporated ST0x торгуется по цене ₽7266.890779630944000, при этом за последние 24 часа произошло изменение цены на -3.88%. Эта актуальная цифра отражает совокупный ввод данных с нескольких спотовых рынков.

Насколько волатильна WTMSTR сегодня?

Волатильность цены WTMSTR за последние 24 часа составляет --%. Более высокая волатильность указывает на быстрые изменения цены, тогда как низкая волатильность свидетельствует о стабильности.

Каков диапазон торгов за последние 24 часа для MicroStrategy Incorporated ST0x?

Цена токена колебалась между ₽7249.68306955872000 (минимум) и ₽7568.399786548608000 (максимум). Трейдеры часто используют эту информацию для оценки дневного импульса и силы рынка.

Какой объем торгов был зафиксирован для WTMSTR?

За последние 24 часа объем торгов WTMSTR составил ₽--, что демонстрирует активность рынка в отношении данного актива.

Как текущая цена соотносится с максимальной и минимальной ценами за все время?

Максимальная цена за все время составляет ₽17453.855142387552000, а минимальная цена за все время — ₽6104.248107794592000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает трейдерам понять долгосрочные циклы.

Насколько высока ликвидность рынка для MicroStrategy Incorporated ST0x?

Уровень ликвидности оценивается в --/100, что указывает на глубину книжки заказов и легкость исполнения сделок во время активных торговых сессий.

Как WTMSTR сравнивается с другими токенами категории Tokenized Assets,Tokenized Stock,Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,ST0x Ecosystem?

В рамках категории Tokenized Assets,Tokenized Stock,Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,ST0x Ecosystem WTMSTR демонстрирует конкурентоспособную динамику, подкрепленную ликвидностью в размере ₽-- и постоянным интересом со стороны трейдеров.