Сегодняшняя цена Coinbase Global Inc ST0x

Текущая цена Coinbase Global Inc ST0x (WTCOIN) сегодня составляет $ 149,34 с изменением 3,22% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WTCOIN на USD составляет $ 149,34 за WTCOIN.

На данный момент Coinbase Global Inc ST0x занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 31 721, при оборотном предложении 212,40 WTCOIN. В течение последних 24 часов, WTCOIN торговался в диапазоне от $ 148,71 (минимум) до $ 155,28 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 216,41, тогда как исторический минимум составил $ 139,9.

В краткосрочной перспективе WTCOIN изменился на -0,00% за последний час и на -1,02% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 5,50K.

Рыночная информация Coinbase Global Inc ST0x (WTCOIN)

Рыночная капитализация $ 31,72K$ 31,72K $ 31,72K Объем (24Ч) $ 5,50K$ 5,50K $ 5,50K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 31,72K$ 31,72K $ 31,72K Оборотное предложение 212,40 212,40 212,40 Общее предложение 212,4036818015844 212,4036818015844 212,4036818015844

Текущая рыночная капитализация Coinbase Global Inc ST0x составляет $ 31,72K, при 24-часовом объеме торгов $ 5,50K. Циркулируещее обращение WTCOIN составляет 212,40, а общее предложение – 212.4036818015844. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 31,72K.