Сегодняшняя цена NVIDIA rStock

Текущая цена NVIDIA rStock (NVDAR) сегодня составляет $ 181,7 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации NVDAR на USD составляет $ 181,7 за NVDAR.

На данный момент NVIDIA rStock занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 216 409, при оборотном предложении 1,19K NVDAR. В течение последних 24 часов, NVDAR торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 200,0, тогда как исторический минимум составил $ 171,52.

В краткосрочной перспективе NVDAR изменился на -- за последний час и на +0,03% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1,39.

Рыночная информация NVIDIA rStock (NVDAR)

Рыночная капитализация $ 216,41K$ 216,41K $ 216,41K Объем (24Ч) $ 1,39$ 1,39 $ 1,39 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 216,41K$ 216,41K $ 216,41K Оборотное предложение 1,19K 1,19K 1,19K Общее предложение 1 190,998356721 1 190,998356721 1 190,998356721

Текущая рыночная капитализация NVIDIA rStock составляет $ 216,41K, при 24-часовом объеме торгов $ 1,39. Циркулируещее обращение NVDAR составляет 1,19K, а общее предложение – 1190.998356721. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 216,41K.