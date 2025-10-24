Что такое MetacadeMax (METACADEMAX)

$metacademax is a creator coin on the Zora platform (Base blockchain) tied to Metacade's mascot, MAX. It's part of Metacade's Echosystem, a hybrid-token model where every meme, post, or cultural moment featuring MAX is monetized as a tradable ERC-20 token. The token captures attention and cultural energy from community engagement, converting it into economic value that echoes back to the parent token, $MCADE, to strengthen the Metacade ecosystem.

Источник MetacadeMax (METACADEMAX) Официальный веб-сайт

Сколько будет стоить MetacadeMax (METACADEMAX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов MetacadeMax (METACADEMAX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для MetacadeMax.

Токеномика MetacadeMax (METACADEMAX)

Понимание токеномики MetacadeMax (METACADEMAX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена METACADEMAX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о MetacadeMax (METACADEMAX) Сколько стоит MetacadeMax (METACADEMAX) на сегодня? Актуальная цена METACADEMAX в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена METACADEMAX в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена METACADEMAX в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация MetacadeMax? Рыночная капитализация METACADEMAX составляет $ 724,34K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение METACADEMAX? Циркулирующее предложение METACADEMAX составляет 1,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) METACADEMAX? METACADEMAX достиг максимальной цены (ATH) в 0,0011174 USD . Какова была минимальная цена METACADEMAX за все время (ATL)? METACADEMAX достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов METACADEMAX? Объем торгов за последние 24 часа для METACADEMAX составляет -- USD . Вырастет ли METACADEMAX в цене в этом году? METACADEMAX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены METACADEMAX для более подробного анализа.

