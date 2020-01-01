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Топ токенов категории Фермерские игры по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Фермерские игры. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Paradise Tycoon
Paradise Tycoon
MOANI
$ 2.957E-5
+0.78%
+1.00%
-6.36%
$ 177.10K
--
2
LawbWorld
LawbWorld
LAWBWORLD
$ 1.29667E-7
0.00%
-0.60%
-1.80%
$ 12.97K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Фермерские игры и почему они так популярны?
Токены категории Фермерские игры представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 2 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $190.07K.
Какой токен из категории Фермерские игры демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Фермерские игры, отслеживаемых на MEXC, MOANI продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 1.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Фермерские игры находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 2 токенов категории Фермерские игры, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Фермерские игры относятся MOANI, LAWBWORLD. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Фермерские игры?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Фермерские игры составляет примерно $190.07K. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Фермерские игры, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.