Какова сегодняшняя цена Aavegotchi (GHST)?

Текущая цена составляет ₽3.275222433350054880000, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере -1.34%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов GHST находится в обращении?

Обращающееся предложение GHST составляет 51157239.2140685, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют Aavegotchi?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей GHST. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация Aavegotchi?

Рыночная капитализация составляет ₽172760763.9596812512000, что ставит Aavegotchi на 2119-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется GHST?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение Aavegotchi?

Недавнее изменение цены на -1.34% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),NFT,Metaverse,Collectibles,Polygon Ecosystem,Meme,Play To Earn,Ethereum Ecosystem,Gotchiverse,Base Ecosystem,Layer 3 (L3),RPG,Gaming Governance Token,Gaming Utility Token,Energi Ecosystem,Governance,Base Native и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.