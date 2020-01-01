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Топ токенов категории Утиная тематика по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Утиная тематика. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
HAROLD
HAROLD
HAROLD
$ 0.001457
-0.61%
-0.27%
+0.83%
$ 1.15M
$ 5.62M
2
DuckCoin
DuckCoin
DUCK
$ 8.262E-5
+0.28%
-3.00%
-8.84%
$ 82.60K
--
3
Duck Token
Duck Token
DUCK
$ 0.03245833
-1.01%
--
+2.18%
$ 32.46K
$ 1.18
4
Gugo
Gugo
GUGO
$ 2.191E-5
0.00%
-0.60%
0.00%
$ 21.70K
--
5
Dolan Duk
Dolan Duk
DOLAN
$ 1.492E-5
0.00%
+0.40%
+0.13%
$ 14.92K
--
6
The Duck
The Duck
DUCK
$ 1.482E-5
0.00%
+6.80%
+24.54%
$ 14.82K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Утиная тематика и почему они так популярны?
Токены категории Утиная тематика представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 6 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $1.31M.
Какой токен из категории Утиная тематика демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Утиная тематика, отслеживаемых на MEXC, DUCK продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 6.80% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Утиная тематика находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 6 токенов категории Утиная тематика, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Утиная тематика относятся HAROLD, DUCK, DUCK. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Утиная тематика?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Утиная тематика составляет примерно $1.31M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Утиная тематика, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.