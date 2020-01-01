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Топ токенов категории Гонки животных по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Гонки животных. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Crown by Third Time Games
Crown by Third Time Games
CROWN
$ 0.00272004
+0.93%
+0.17%
-15.24%
$ 680.01K
$ 3.71K
2
zkRace
zkRace
ZERC
$ 0.00259998
0.00%
--
+5.04%
$ 312.00K
$ 1.24K
3
DeFi Land
DeFi Land
DFL
$ 1.342E-5
0.00%
+1.30%
+1.21%
$ 128.79K
--
4
Rainbow Token
Rainbow Token
RBW
$ 0.00035486
0.00%
--
+1.78%
$ 35.80K
$ 0.03

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Гонки животных и почему они так популярны?
Токены категории Гонки животных представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 4 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $1.16M.
Какой токен из категории Гонки животных демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Гонки животных, отслеживаемых на MEXC, DFL продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 1.30% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Гонки животных находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 4 токенов категории Гонки животных, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Гонки животных относятся CROWN, ZERC, DFL. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Гонки животных?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Гонки животных составляет примерно $1.16M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Гонки животных, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.