Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе ERC20i. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

Потенциал токенов ERC20i зависит от фундаментальных показателей конкретных проектов, рыночных условий и вашей личной толерантности к риску. MEXC предоставляет котировки в реальном времени, графики и аналитические инструменты, которые помогут вам оценить проекты ERC20i. Перед инвестированием всегда проводите собственное исследование.

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Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории ERC20i составляет примерно $234.99K. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

В настоящее время MEXC отслеживает 4 токенов категории ERC20i, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории ERC20i относятся FUNGI, $FROGGI, PEPI. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.

Среди токенов категории ERC20i, отслеживаемых на MEXC, SUISS продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 1.20% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.

Токены категории ERC20i представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 4 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $234.99K.

Что такое токены категории ERC20i и почему они так популярны?

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Включение цифровых активов в сектор ERC20i, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.