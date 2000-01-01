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Топ токенов категории ERC20i по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе ERC20i. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Fungi
Fungi
FUNGI
$ 0.0004143
-0.20%
--
-11.24%
$ 86.97K
$ 157.40
2
Froggi
Froggi
$FROGGI
$ 0.00092635
0.00%
--
+62.71%
$ 71.09K
$ 1.32K
3
PEPi
PEPi
PEPI
$ 4.81
0.00%
-0.01%
-17.64%
$ 64.34K
$ 4.94
4
SUISSMA AI by Virtuals
SUISSMA AI by Virtuals
SUISS
$ 2.475E-5
0.00%
+1.20%
+0.49%
$ 12.58K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории ERC20i и почему они так популярны?
Токены категории ERC20i представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 4 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $234.99K.
Какой токен из категории ERC20i демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории ERC20i, отслеживаемых на MEXC, SUISS продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 1.20% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов ERC20i находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 4 токенов категории ERC20i, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории ERC20i относятся FUNGI, $FROGGI, PEPI. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории ERC20i?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории ERC20i составляет примерно $234.99K. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор ERC20i, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.