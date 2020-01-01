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Топ токенов категории Создатель Zora по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Создатель Zora. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
jesse
jesse
JESSE
$ 0.00156921
+0.78%
-0.03%
+0.90%
$ 859.79K
$ 36.99K
2
kazonomics
kazonomics
KAZONOMICS
$ 0.0007885
+0.40%
-0.09%
-10.28%
$ 788.50K
$ 162.65
3
balajis
balajis
BALAJIS
$ 0.00025034
+0.42%
+0.03%
-3.70%
$ 250.35K
$ 21.93
4
BaseShake
BaseShake
BASESHAKE
$ 0.0001393
0.00%
--
-2.66%
$ 139.30K
$ 4.32
5
coinage
coinage
COINAGE
$ 0.00010902
-1.47%
-0.02%
-7.22%
$ 109.00K
$ 217.93
6
Meow on Zora
Meow on Zora
MEOW
$ 6.576E-5
0.00%
-3.10%
+115.32%
$ 64.64K
--
7
11am
11am
11AM
$ 7.191E-5
0.00%
-9.80%
-7.31%
$ 38.67K
--
8
CC0 COMPANY
CC0 COMPANY
CC0COMPANY
$ 3.635E-5
0.00%
-16.70%
-25.50%
$ 20.89K
--
9
alexanderelorenzo
alexanderelorenzo
ALEXANDERELORENZO
$ 3.126E-5
0.00%
-0.10%
+0.48%
$ 17.90K
--
10
deployer
deployer
DEPLOYER
$ 2.797E-5
0.00%
-12.50%
-8.53%
$ 14.06K
--
11
ratthew
ratthew
RATTHEW
$ 1.295E-5
+0.47%
+28.90%
+8.55%
$ 12.95K
--
12
MetacadeMax
MetacadeMax
METACADEMAX
$ 9.56E-6
-1.34%
-1.60%
-30.82%
$ 9.56K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Создатель Zora и почему они так популярны?
Токены категории Создатель Zora представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 12 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $2.33M.
Какой токен из категории Создатель Zora демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Создатель Zora, отслеживаемых на MEXC, RATTHEW продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 28.90% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Создатель Zora находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 12 токенов категории Создатель Zora, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Создатель Zora относятся JESSE, KAZONOMICS, BALAJIS. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Создатель Zora?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Создатель Zora составляет примерно $2.33M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Создатель Zora, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.