Что такое Blink Galaxy?

Outer Ring MMO — это научно-фантастическая экшен-игра в жанре симулятора открытого мира в третьем лице, действие которой разворачивается в вселенной, основанной на саге «Outer Ring». В этой вселенной пять видов, разделённых на четыре различные фракции, соревнуются за контроль над планетами и ресурсами. Игроки могут охотиться на легендарное оружие, участвовать в масштабных сражениях PvP, исследовать опасные подземелья, сражаться с боссами, а также собирать эпическое добычу и ресурсы для улучшения своего оружия и кораблей.

Чем уникален Blink Galaxy?

Все активы в игре либо генерируются на основе работы игроков, либо создаются ими самостоятельно. Это касается мечей, огнестрельного оружия, брони, транспортных средств, кораблей, земель, зданий и предметов внутри зданий — все они могут быть преобразованы в NFT. Кроме того, ресурсы, необходимые для создания этих предметов — такие как железо, медь, газ и древесина — функционируют как фидуциарные токены. Благодаря этому игроки становятся настоящими владельцами этих цифровых предметов и могут извлекать ценность из вложенного времени, продавая их.

Какова текущая цена торговли Blink Galaxy сегодня?

Текущая цена торговли Blink Galaxy составляет ₽, обновляется в режиме реального времени. Эта цена отражает агрегированные данные с нескольких рынков, обеспечивая точное представление глобального спроса и предложения.

Какова активность торговли GQ?

GQ зафиксировал 24-часовой объем торговлей в размере ₽--. Этот показатель важен для оценки условий ликвидности — более высокий объем обычно указывает на более активные рынки и более плавное исполнение ордеров.

Какова динамика цен Blink Galaxy сегодня?

За последние 24 часа цена Blink Galaxy изменилась на -0.02%. Положительная тенденция свидетельствует о повышенном спросе со стороны покупателей, тогда как отрицательная может отражать краткосрочное давление продавцов или общее снижение на рынке.

В каком диапазоне цены торговались Blink Galaxy сегодня?

За последний день цена Blink Galaxy колебалась между ₽ и ₽, что дает трейдерам представление о внутридневной волатильности и возможных уровнях поддержки и сопротивления.