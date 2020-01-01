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Топ токенов категории Индекс NFT по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Индекс NFT. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

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Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Metaverse Index
Metaverse Index
MVI
$ 3.77
0.00%
+0.00%
+13.55%
$ 355.62K
$ 7.62

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Индекс NFT и почему они так популярны?
Токены категории Индекс NFT представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 1 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $355.62K.
Какой токен из категории Индекс NFT демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Индекс NFT, отслеживаемых на MEXC, MVI продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Индекс NFT находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 1 токенов категории Индекс NFT, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Индекс NFT относятся MVI. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Индекс NFT?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Индекс NFT составляет примерно $355.62K. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Индекс NFT, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.