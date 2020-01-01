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Топ токенов категории Приватный браузер по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Приватный браузер. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Presearch
Presearch
PRE
$ 0.0002887
+0.35%
+0.18%
+134.32%
$ 288.70K
$ 496.71
2
Searxly
Searxly
SEARXLY
$ 2.96858E-7
0.00%
-2.30%
-0.07%
$ 29.68K
--
3
Cryptiq browser
Cryptiq browser
CRYPTIQ
$ 0.00056986
0.00%
--
+0.23%
$ 21.62K
$ 210.52
4
c0mpute
c0mpute
ZERO
$ 0.003076
-3.79%
+10.60%
+6.10%
--
$ 19.74M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Приватный браузер и почему они так популярны?
Токены категории Приватный браузер представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 4 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $340.00K.
Какой токен из категории Приватный браузер демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Приватный браузер, отслеживаемых на MEXC, ZERO продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 10.60% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Приватный браузер находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 4 токенов категории Приватный браузер, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Приватный браузер относятся PRE, SEARXLY, CRYPTIQ. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Приватный браузер?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Приватный браузер составляет примерно $340.00K. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Приватный браузер, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.