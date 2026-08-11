Сегодняшняя цена Zoe

Текущая цена Zoe (ZOE) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ZOE на USD составляет $ 0 за ZOE.

На данный момент Zoe занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 105,007, при оборотном предложении 80.00B ZOE. В течение последних 24 часов, ZOE торговался в диапазоне от $ 0.0 (минимум) до $ 0.0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ZOE изменился на -- за последний час и на -17.11% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Zoe (ZOE)

Рыночная капитализация $ 105.01K$ 105.01K $ 105.01K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 131.26K$ 131.26K $ 131.26K Оборотное предложение 80.00B 80.00B 80.00B Общее предложение 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Zoe составляет $ 105.01K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ZOE составляет 80.00B, а общее предложение – 100000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 131.26K.