Цена OnChain Pepe 404 (OCP404)
Текущая цена OnChain Pepe 404 (OCP404) сегодня составляет 1,204.57 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 106.00K USD. Цена OCP404 к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка OnChain Pepe 404:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 106.31 USD
- Изменение цены OnChain Pepe 404 в течение дня составляет +1.09%
- Оборотное предложение составляет 88.00 USD
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За сегодня изменение цены OnChain Pepe 404 на USD составило $ +12.98.
За последние 30 дней изменение цены OnChain Pepe 404 на USD составило $ -208.7299373690.
За последние 60 дней изменение цены OnChain Pepe 404 на USD составило $ +1,348.2536391970.
За последние 90 дней изменение цены OnChain Pepe 404 на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +12.98
|+1.09%
|30 дней
|$ -208.7299373690
|-17.32%
|60 дней
|$ +1,348.2536391970
|+111.93%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен OnChain Pepe 404: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
--
+1.09%
+6.74%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
88 Pepes generated and stored entirely on-chain and minted as ERC404 tokens. Unlike regular NFTs, there is no IPFS or image link. All art is randomly generated and stored completely on the blockchain. This ensures that your art can never be changed or lost. -OCP404 contract is renounced -OCP404 LP is locked for 10 years -OCP404 art is onchain as SVG OCP404 will be the one where the community is at. That's where the legacy is. All art embedded entirely on chain - no third party links. As long as Ethereum is alive, your art will stay with you. Like Bitcoin Ordinals, but for ERC404s! The first of its kind. And only 88 to go around. With the total supply being 88 tokens, that means we will have 88 Pepe’s Every time a wallet has greater than 1 OCP404 token a Pepe is minted and sent to their wallet. If that wallet has less than 1 OCP404 that Pepe is burnt. The design and characteristics of Pepe NFT’s is ever changing! Will you be one of the elite 88.
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€1,144.3415
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₺42,569.5038
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¥189,635.4551
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|1 OCP404 к INR
₹103,279.8318
|1 OCP404 к IDR
Rp19,428,545.6671
|1 OCP404 к PHP
₱69,961.4256
|1 OCP404 к EGP
￡E.61,011.4705
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R$7,384.0141
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|1 OCP404 к BDT
৳146,933.4486
|1 OCP404 к NGN
₦1,861,771.3463
|1 OCP404 к UAH
₴51,085.8137
|1 OCP404 к VES
Bs63,842.21
|1 OCP404 к PKR
Rs336,942.3204
|1 OCP404 к KZT
₸639,361.6646
|1 OCP404 к THB
฿41,569.7107
|1 OCP404 к TWD
NT$39,389.439
|1 OCP404 к CHF
Fr1,084.113
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HK$9,359.5089
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