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Топ токенов категории Токен с кредитным плечом по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Токен с кредитным плечом. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Hylo Leveraged SOL
Hylo Leveraged SOL
XSOL
$ 0.02970012
-0.69%
-0.05%
+6.62%
$ 5.10M
$ 92.46K
2
BTC 2x Flexible Leverage Index
BTC 2x Flexible Leverage Index
BTC2X-FLI
$ 13.36
+0.07%
-0.00%
-0.22%
$ 716.02K
$ 5.04K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Токен с кредитным плечом и почему они так популярны?
Токены категории Токен с кредитным плечом представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 2 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $5.82M.
Какой токен из категории Токен с кредитным плечом демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Токен с кредитным плечом, отслеживаемых на MEXC, BTC2X-FLI продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на -0.01% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Токен с кредитным плечом находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 2 токенов категории Токен с кредитным плечом, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Токен с кредитным плечом относятся XSOL, BTC2X-FLI. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Токен с кредитным плечом?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Токен с кредитным плечом составляет примерно $5.82M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Токен с кредитным плечом, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.