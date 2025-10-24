Текущая цена aarna afi 802v2 сегодня составляет 50,55 USD. Следите за обновлениями цены AFI 802V2 к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AFI 802V2 прямо сейчас на MEXC.Текущая цена aarna afi 802v2 сегодня составляет 50,55 USD. Следите за обновлениями цены AFI 802V2 к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AFI 802V2 прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о AFI 802V2

Информация о цене AFI 802V2

Whitepaper AFI 802V2

Официальный сайт AFI 802V2

Токеномика AFI 802V2

Прогноз цен AFI 802V2

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип aarna afi 802v2

Цена aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

Не в листинге

Текущая цена 1 AFI 802V2 в USD:

$50,55
$50,55$50,55
+2,40%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены aarna afi 802v2 (AFI 802V2) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:28:47 (UTC+8)

Информация о ценах aarna afi 802v2 (AFI 802V2) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 47,85
$ 47,85$ 47,85
Мин 24Ч
$ 50,51
$ 50,51$ 50,51
Макс 24Ч

$ 47,85
$ 47,85$ 47,85

$ 50,51
$ 50,51$ 50,51

$ 79,25
$ 79,25$ 79,25

$ 42,48
$ 42,48$ 42,48

+0,51%

+2,47%

-1,11%

-1,11%

Текущая цена aarna afi 802v2 (AFI 802V2) составляет $50,55. За последние 24 часа AFI 802V2 торговался в диапазоне от $ 47,85 до $ 50,51, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена AFI 802V2 за все время составляет $ 79,25, а минимальная – $ 42,48.

Что касается краткосрочной динамики, AFI 802V2 изменился на +0,51% за последний час, на +2,47% за 24 часа и на -1,11% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

$ 93,99K
$ 93,99K$ 93,99K

--
----

$ 93,99K
$ 93,99K$ 93,99K

1,86K
1,86K 1,86K

1 859,44671908729
1 859,44671908729 1 859,44671908729

Текущая рыночная капитализация aarna afi 802v2 составляет $ 93,99K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение AFI 802V2 составляет 1,86K, а общее предложение – 1859.44671908729. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 93,99K.

История цен aarna afi 802v2 (AFI 802V2) в USD

За сегодня изменение цены aarna afi 802v2 на USD составило $ +1,22.
За последние 30 дней изменение цены aarna afi 802v2 на USD составило $ -12,1492931550.
За последние 60 дней изменение цены aarna afi 802v2 на USD составило $ -15,9827574600.
За последние 90 дней изменение цены aarna afi 802v2 на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +1,22+2,47%
30 дней$ -12,1492931550-24,03%
60 дней$ -15,9827574600-31,61%
90 дней$ 0--

Что такое aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

aarnâ stands out by combining AI-driven alpha discovery with fully onchain execution and self-custodial access. Our deep learning model identifies high-probability, short-term opportunities across major tokens, while automated risk controls manage downside. Strategies are tokenized into structured vaults using Ethereum smart contracts, making them composable, transparent, and easy to deploy. The entire experience is delivered through a UX-focused web and mobile dApp, allowing users to access advanced DeFi strategies without complexity or custodial risk.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены aarna afi 802v2 (USD)

Сколько будет стоить aarna afi 802v2 (AFI 802V2) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов aarna afi 802v2 (AFI 802V2) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для aarna afi 802v2.

Проверьте прогноз цены aarna afi 802v2!

AFI 802V2 на местную валюту

Токеномика aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

Понимание токеномики aarna afi 802v2 (AFI 802V2) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена AFI 802V2 прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

Сколько стоит aarna afi 802v2 (AFI 802V2) на сегодня?
Актуальная цена AFI 802V2 в USD – 50,55 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена AFI 802V2 в USD?
Текущая цена AFI 802V2 в USD составляет $ 50,55. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация aarna afi 802v2?
Рыночная капитализация AFI 802V2 составляет $ 93,99K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение AFI 802V2?
Циркулирующее предложение AFI 802V2 составляет 1,86K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) AFI 802V2?
AFI 802V2 достиг максимальной цены (ATH) в 79,25 USD.
Какова была минимальная цена AFI 802V2 за все время (ATL)?
AFI 802V2 достиг минимальной цены (ATL) в 42,48 USD.
Каков объем торгов AFI 802V2?
Объем торгов за последние 24 часа для AFI 802V2 составляет -- USD.
Вырастет ли AFI 802V2 в цене в этом году?
AFI 802V2 может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены AFI 802V2 для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:28:47 (UTC+8)

Важные обновления индустрии aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.