Сегодняшняя цена Fluffey

Текущая цена Fluffey (FLUFFEY) сегодня составляет $ 0 с изменением 2,36% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FLUFFEY на USD составляет $ 0 за FLUFFEY.

На данный момент Fluffey занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 35 789, при оборотном предложении 1,00B FLUFFEY. В течение последних 24 часов, FLUFFEY торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе FLUFFEY изменился на -0,90% за последний час и на -3,93% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Fluffey (FLUFFEY)

Рыночная капитализация $ 35,79K$ 35,79K $ 35,79K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 35,79K$ 35,79K $ 35,79K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Fluffey составляет $ 35,79K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение FLUFFEY составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 35,79K.